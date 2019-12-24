BİST112.1750,90EURO6,610,02USD5,950ALTIN284,210,70
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Türkiye’yi Yaşarlı Uğur temsil etti
    ABONE OL
    24.12.2019 - 00:02 |

    Türkiye’yi Yaşarlı Uğur temsil etti

    Türkiye’yi Yaşarlı Uğur temsil etti

    Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Uğur Gönül, Brezilya’nın başkenti Brasilia da gerçekleştirilen Gençlik Tarım Zirvesi’nde (Youth Ag Summit) Türkiye’yi temsil etti. Gençlik Tarım Zirvesi’nde gıda güvenliğini savunan gençler bir araya geldi. Bu yıl, 140 ülkeden 2 bin 800 kişinin başvuru yaptığı etkinlikte Türkiye’yi Yaşar Üniversitesi mezunu Gönül temsil etti. Organizasyonu anlatan Gönül, “Tire Süt Kooperatifi gibi başarılı kırsal kalkınma modellerinden örnekler sundum. Küçük ölçekli tarla sahipleri ve çiftçileri güçlü bir işbirliği ile bir araya getiren bölgesel kooperatiflerden bahsettim” dedi.

    Akraba kavgasında silahlar konuştu: 2 yaralıBahçelievler'de akrabalar arasında çıkan kavgada bir kişi pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu 2 kişi yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.
    daha fazla video için
    Arda Turan ve oğlu Hamza Arda'nın keyifli anlarıFutbolcu Arda Turan dün ailesiyle yemeğe çıktı. Bir mekânda yemek yiyen aile, geceden eğlenceli anları sosyal medyada paylaştı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    TIR'lar kafa kafaya çarpıştı! 2 ölü, 2 yaralı

    TIR'lar kafa kafaya çarpıştı! 2 ölü, 2 yaralı

    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! 8 gün sonra zam geliyor...

    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! 8 gün sonra zam geliyor...

    Evdeki kameranın şifresini kırıp dehşeti yaşattı!

    Evdeki kameranın şifresini kırıp dehşeti yaşattı!

    Japonya'da okul bıraktıran yeni 'akım': Futoko

    Japonya'da okul bıraktıran yeni 'akım': Futoko

    Sıradaki Haber