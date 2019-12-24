Türkiye’yi Yaşarlı Uğur temsil etti

Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Uğur Gönül, Brezilya’nın başkenti Brasilia da gerçekleştirilen Gençlik Tarım Zirvesi’nde (Youth Ag Summit) Türkiye’yi temsil etti. Gençlik Tarım Zirvesi’nde gıda güvenliğini savunan gençler bir araya geldi. Bu yıl, 140 ülkeden 2 bin 800 kişinin başvuru yaptığı etkinlikte Türkiye’yi Yaşar Üniversitesi mezunu Gönül temsil etti. Organizasyonu anlatan Gönül, “Tire Süt Kooperatifi gibi başarılı kırsal kalkınma modellerinden örnekler sundum. Küçük ölçekli tarla sahipleri ve çiftçileri güçlü bir işbirliği ile bir araya getiren bölgesel kooperatiflerden bahsettim” dedi.