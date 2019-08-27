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    Haberler EgeTürkler susamı Afrika’da ekecek
    27.08.2019 - 02:44

    Türkler susamı Afrika’da ekecek

    Türkiye Cumhuriyeti Çad Encemine Büyükelçisi Erdal Sabri Ergen, susam sektöründe faaliyet gösteren firmalarla, Torbalı Ticaret Odası’nda (TTO) bir araya geldi. Toplantıda, Çad’da susam ektirilip Türkiye’ye getirilmesi konusu görüşüldü.

    Türkler susamı Afrika’da ekecek

    Büyükelçi Ergen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iki ülke arasındaki 60 milyon dolarlık ticaret hacmini 100 milyon dolara çıkarma kararı sonrasında, susam üretimi konusunda çalışma başlatıldığını söyledi. Türkiye’nin Çad’dan yaptığı ithalatın büyük bölümünün susamdan oluştuğunu söyleyen Ergen, “Çad’da ekim yaptırdık, şimdi hasat zamanı geldi. Ektirdiğimiz susamları Türkiye’deki alıcıyla buluşturacağız” diye konuştu. Projenin Türkiye ayağına ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden TTO Başkanı Abdulvahap Olgun da, “Dış ticarete çok önem veriyoruz. Yılbaşında faaliyete geçirdiğimiz dış ticaret birimimiz de önemli işlere imza attı” dedi. l İZMİR DHA

     

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