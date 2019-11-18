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    HaberlerEge HaberleriTürküleriyle umut oluyor
    19.11.2019 - 00:06 | | DAVUT CAN DHA

    Türküleriyle umut oluyor

    Türküleriyle umut oluyor

    İzmir’de motosiklet çarpması sonucu yüzde 100 engelli kalan Mehmet Sürer, eşi Emine Sürer’in başucunda söylediği türkülerle mutlu oluyor, gözlerinin içi gülmeye başlıyor.İzmir’in Konak ilçesinde, motosiklet çarpması sonucu yüzde 100 engelli kalan ve dört çocuğuyla birlikte yaşam mücadelesi veren Mehmet Sürer (35), eşi Emine Sürer’in (27) kendisine söylediği türkülerle mutluluk buluyor. Yatağının başında eşinin söylediği türkülerin mutluluğu yüzüne yansıyor. Geçen yıl ağustos ayında Diyarbakır’a tatile gitmek için İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne geşen Sürer’e ters yönden gelen bir motosiklet çarptı. ‘Bir şeyim yok’ diyen Sürer, otobüse bindi. Manisa’nın Salihli ilçesinde mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Yardım çağrısı

    Beyninde ciddi hasar oluştuğu belirlenen Sürer, Manisa Celal Bayar Hastanesi’ne sevk edildi. Burada, bilinci kapalı şekilde yaklaşık 2 ay yoğun bakımda kalan Sürer, uyandığında konuşma, yürüme, yemek yeme gibi birçok yetisini kaybetti, elleri ve ayaklarında da bükülmeler meydana geldi. Yüzde 100 engelli raporu verilen Sürer, sadece gözleriyle iletişim kurar hale geldi. Esma (12), İslam (8) ve ikiz kız çocukları Melisa ve Esila’ya (1.5) hem annelik hem de babalık yapmaya başlayan Emine Sürer, eşine çarpan sürücünün bulunması için yetkililerden yardım istedi. Eşinin yatağının başucuna oturup, gözlerinin içine bakarak ona türküler okuyan Sürer’in bu anları, kızı Esma tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

    Emine Sürer’in aşk türküsünü okurken eşinin hissettiği mutluluk, gözlerine ve yüz mimiklerine yansıdı. Sürer, “Ben ona türkü okurken çok mutlu oluyor, gözlerinin içi gülmeye başlıyor. O mutlu olunca, ben de mutlu oluyorum” dedi.

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