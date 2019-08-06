06.08.2019 - 01:49
‘Türkülerle yaşatacağız’
Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’ndaki “Livaneli ile Sevdalım Hayat Şarkılar ve Öyküleri” konserine İzmirliler akın etti. Unutulmaz anların yaşandığı konserde, açıkhava tiyatrosu hınca hınç doldu. Şarkıların yanında, Kaz Dağları mesajları da büyük alkış aldı.
Görevi başında rahatsızlanan polis memuru hayatını kaybettiKarabük'te Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde(POMEM) görev yapan Yücel Demirci (42) isimli polis memuru geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.