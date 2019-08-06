‘Türkülerle yaşatacağız’

Zülfü Livaneli’ye çiçek vermek için konser sonrası sahneye çıkan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da, “Kaz Dağları’nda yetişen kır çiçeklerimizi türkülerimizle yaşatacağız” dedi. Livaneli de, UNESCO Genel Direktörü’ne, Kaz Dağları ile ilgili bir mektup gönderdiğini dile getirdi.