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    HaberlerEge‘Türkülerle yaşatacağız’
    06.08.2019 - 01:49

    ‘Türkülerle yaşatacağız’

    Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’ndaki “Livaneli ile Sevdalım Hayat Şarkılar ve Öyküleri” konserine İzmirliler akın etti. Unutulmaz anların yaşandığı konserde, açıkhava tiyatrosu hınca hınç doldu. Şarkıların yanında, Kaz Dağları mesajları da büyük alkış aldı.

    ‘Türkülerle yaşatacağız’

    Zülfü Livaneli’ye çiçek vermek için konser sonrası sahneye çıkan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da, “Kaz Dağları’nda yetişen kır çiçeklerimizi türkülerimizle yaşatacağız” dedi. Livaneli de, UNESCO Genel Direktörü’ne, Kaz Dağları ile ilgili bir mektup gönderdiğini dile getirdi.

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