21.11.2019 - 01:47 |
Turuncu güzellik
Menderes Belediyesi tarafından 23 Kasım Cumartesi günü düzenlenecek ‘Geleneksel Gümüldür Özdere Mandalina Festivali’nin maskotları Mandi ve Mandila, İzmir’de vatandaşlarla buluştu.
Başkan Mustafa Kayalar, “Herkesi bekliyoruz” diye konuştu.
Evden gelen koku korkunç gerçeği ortaya çıkardıAdana'da yalnız yaşayan ve yaklaşık 10 gün önce yaşamını yitiren Mustafa Ağkurt (70), evinden yayılan kötü kokudan şüphelenip, polis ve çilingir yardımıyla eve giren komşuları tarafından bulundu.