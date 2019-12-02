İZMİR Ticaret Borsası’nın (İTB) koordinatörlüğünü yürüttüğü TOBB İzmir İl Kadın Girişimciler Kurulu’nun ‘Ben Yaptım’ proje grubu üyeleri, ‘Turuncu Panayır’da el emeği ürünlerini sergiledi. Turuncu Dernek işbirliğiyle düzenlenen panayırda; oyuncaktan tablolara, takılardan hediyelik eşyalara kadar birbirinden farklı ürünleri satışa çıkaran kadınlar, üreterek kazanç elde etmenin mutluluğunu yaşadı. TOBB İzmir İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Kurulu başkanı Aysel Öztezel, “Kadına nasıl ulaşabiliriz, kadına ticareti nasıl kapsamlı bir hale getirebiliriz düşüncesinden hareketle bu projeyi gerçekleştirdik. Bizim amacımız kadının statüsünü yükseltmek ve kadını iş hayatına alabilmek. Biz iş kadınları olarak İzmir’de hizmet veriyor ve bu işbirliğiyle rol model olmaya çalışıyoruz” dedi.



