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    02.12.2019 - 07:50 | | HANDE NAYMAN DHA

    Turuncu Panayır

    İZMİR Ticaret Borsası’nın (İTB) koordinatörlüğünü yürüttüğü TOBB İzmir İl Kadın Girişimciler Kurulu’nun ‘Ben Yaptım’ proje grubu üyeleri, ‘Turuncu Panayır’da el emeği ürünlerini sergiledi.

    Turuncu Panayır

    İZMİR Ticaret Borsası’nın (İTB) koordinatörlüğünü yürüttüğü TOBB İzmir İl Kadın Girişimciler Kurulu’nun ‘Ben Yaptım’ proje grubu üyeleri, ‘Turuncu Panayır’da el emeği ürünlerini sergiledi. Turuncu Dernek işbirliğiyle düzenlenen panayırda; oyuncaktan tablolara, takılardan hediyelik eşyalara kadar birbirinden farklı ürünleri satışa çıkaran kadınlar, üreterek kazanç elde etmenin mutluluğunu yaşadı. TOBB İzmir İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Kurulu başkanı Aysel Öztezel, “Kadına nasıl ulaşabiliriz, kadına ticareti nasıl kapsamlı bir hale getirebiliriz düşüncesinden hareketle bu projeyi gerçekleştirdik. Bizim amacımız kadının statüsünü yükseltmek ve kadını iş hayatına alabilmek. Biz iş kadınları olarak İzmir’de hizmet veriyor ve bu işbirliğiyle rol model olmaya çalışıyoruz” dedi.

    Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.
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