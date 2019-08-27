Tutabilene aşk olsun

Yukatel Denizlispor, ilk hafta evinde Galatasaray’ı, bu hafta da deplasmanda Antalyaspor’u 2-0’lık skorla geçerek lige hızlı başladı. Geçen sezon 9. haftada Denizlispor’un başına geçip camiaya 1. Lig’de şampiyonluk sevinci yaşatan Teknik Direktör Yücel İldiz, başarılı çizgisini Süper Lig arenasında da korudu. Yeşil siyahlılara büyük sevinçler yaşatan tecrübeli teknik adam, hem Galatasaray hem de Antalyaspor’a karşı istediklerini sahaya yansıttıklarını söyledi. İldiz, “Antalyaspor’un geçen sezondan beri istikrarlı bir gidişi var. 3 puan aldığımız için mutluyuz. İstikrarımız ve kazanma arzumuz sürecek” dedi.

Sıra Ege derbisinde

Eksikliklerini henüz gideremediklerini anlatan İldiz, “Oyunun ilk yarım saati istediğimiz gibi oynayamadık. İlk yarım saatten sonra istediklerimizi yapmaya başladık ve golü bulduk. Mücadele ve oyuncularımızın kazanma arzusu açısından iyi bir karşılaşma oynadık. İlk deplasmanımızı kayıpsız geçtiğimiz için sevinçliyiz” dedi. Denizlispor bu hafta Ege derbisinde Göztepe’ye konuk olacak.

Penaltı canavarı

Denizlispor’un Polonyalı kalecisi Stackhowiak, ilk 2 haftaya damgasını vurdu. Galatasaray ve Antalyaspor maçlarında penaltıları köşeden çıkaran 32 yaşındaki eldiven kazanılan galibiyetlerin baş mimarı oldu. Önceki hafta Galatasaraylı Selçuk’un penaltısını 29. dakikada çıkarıp takımını ateşleyen deneyimli kaleci, Antalyaspor müsabakasında da 79. dakikada Aatif’a geçit vermedi.