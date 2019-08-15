‘Tutkunuzdan vazgeçmeyin’

Türkiye’deki tatlı su kıyılarının envanterlerinin çıkarılması ve Japonya’daki Ertuğrul Fıkrateyni’nin kazı çalışmaları gibi önemli projelerde de görev alan Varinlioğlu, öğrenciliğinde hobi olarak dalmaya başladığını, insanların hangi işi yaparlarsa yapsınlar, tutkularındana vazgeçmemesi gerektiğini belirtti.