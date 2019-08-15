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    HaberlerEge‘Tutkunuzdan vazgeçmeyin’
    15.08.2019 - 01:16

    ‘Tutkunuzdan vazgeçmeyin’

    İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Güzden Varinlioğlu, “En büyük tutkum” dediği su altı dalışıyla ilgili 23 yıldır sürdürdüğü çalışmalarla, dünyaca tanınan bir isim oldu.

    ‘Tutkunuzdan vazgeçmeyin’

    Türkiye’deki tatlı su kıyılarının envanterlerinin çıkarılması ve Japonya’daki Ertuğrul Fıkrateyni’nin kazı çalışmaları gibi önemli projelerde de görev alan Varinlioğlu, öğrenciliğinde hobi olarak dalmaya başladığını, insanların hangi işi yaparlarsa yapsınlar, tutkularındana vazgeçmemesi gerektiğini belirtti.

     

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