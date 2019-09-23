TYF Federasyon Kupası’nın kupalar sahibini buldu

Bodrum Belediyesi desteğiyle Yalıkavak Yelken Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen TYF Federasyon Kupası’nın ilk haftasında heyecan sona erdi ve Optimist ile Laser sınıflarında dereceye giren sporculara ödülleri Yalıkavak Marina’da düzenlenen ödül töreniyle verildi. Yelken Federasyonu Başkan Vekili Ceyhun Üstüner bu sene hem gençlik sınıflarında hem de olimpik sınıflarda birçok başarı elde ettiklerine vurgu yaptı. Turnuvanın geneline Egeliler damga vurdu. Alp Namdar, Karya Başaraner, Mert Doğan, Tayfun Türk, Yaşar Alp Akın, Derin Baytur, Efe Ağan ve Doruk Demircan yarışlarda kürsü gördü.