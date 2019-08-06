06.08.2019 - 01:37
TYF Rüzgâr Sörfü’nde Göztepe rüzgârı
Türkiye Yelken Federasyonu’nun 2019 yılı Faaliyet Programı’nda yer alan Funboard sınıfında düzenlenen TYF Rüzgâr Sörfü/Slalom Türkiye Ligi’nin ilk ayağı Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi’nin ev sahipliğinde 1-4 Ağustos günleri arasında düzenlendi.
Çekişmeli geçen yarışların ardından kazananlara ödülleri Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi Torasan Tesisleri’nde düzenlenen ödül töreniyle verildi. Kadınlar kategorisinde Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi’nden Fulya Ünlü birinciliğin sahibi olurken Mimar Sinan Rüzgar Sörfü Kulübü’nden Nimet Tulumen ikinci ve Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi’nden Deniz Demirasal üçüncü oldu. Erkekler kategorisinde yine Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi’nden Ertuğrul İçingir birinciliği elde etti. Masterler kategorisinde ise Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi’nden Tayfun Önür birinci oldu.
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