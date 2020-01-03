03.01.2020 - 00:51 |
Üç bin çocuk tiyatroyla tanıştı
Uşak Belediyesi, düzenlediği çeşitli kültür-sanat etkinlikleriyle, her yaş grubundan sanatseveri Atatürk Kültür Merkezi’nde ağırlamaya devamm ediyor.
Bu kapsamda, daha önce hayatında hiç tiyatroya gitmeyen 3 bin çocuk, Eti Çocuk ve Bosch Çevre Çocuk tiyatrolarının ‘Heidi’ ve ‘La Fontaine Orman Mahkemesinde’ oyunlarıyla buluşturdu.
Mutlulukları yüzlerinden okunan çocuklar, kendilerine tiyatro izleme imkânı sunan Uşak Belediyesi’ne ve Belediye Başkanı Mehmet Çakın’a teşekkür etti.
Başkan Çakın da, kentteki her yaştan bireyi sanatla buluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.
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