Üç bin çocuk tiyatroyla tanıştı

Bu kapsamda, daha önce hayatında hiç tiyatroya gitmeyen 3 bin çocuk, Eti Çocuk ve Bosch Çevre Çocuk tiyatrolarının ‘Heidi’ ve ‘La Fontaine Orman Mahkemesinde’ oyunlarıyla buluşturdu.



Mutlulukları yüzlerinden okunan çocuklar, kendilerine tiyatro izleme imkânı sunan Uşak Belediyesi’ne ve Belediye Başkanı Mehmet Çakın’a teşekkür etti.



Başkan Çakın da, kentteki her yaştan bireyi sanatla buluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.