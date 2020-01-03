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    HaberlerEge Haberleri Üç bin çocuk tiyatroyla tanıştı
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    03.01.2020 - 00:51 |

    Üç bin çocuk tiyatroyla tanıştı

    Uşak Belediyesi, düzenlediği çeşitli kültür-sanat etkinlikleriyle, her yaş grubundan sanatseveri Atatürk Kültür Merkezi’nde ağırlamaya devamm ediyor.

    Üç bin çocuk tiyatroyla tanıştı

    Bu kapsamda, daha önce hayatında hiç tiyatroya gitmeyen 3 bin çocuk, Eti Çocuk ve Bosch Çevre Çocuk tiyatrolarının ‘Heidi’ ve ‘La Fontaine Orman Mahkemesinde’ oyunlarıyla buluşturdu.

    Mutlulukları yüzlerinden okunan çocuklar, kendilerine tiyatro izleme imkânı sunan Uşak Belediyesi’ne ve Belediye Başkanı Mehmet Çakın’a teşekkür etti.


    Başkan Çakın da, kentteki her yaştan bireyi sanatla buluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

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