Üç gün içinde taburcu oldu

Böbreğindeki taş için gittiği özel hastanede akciğer kanseri olduğunu öğrenen 79 yaşındaki Kamile Bozan, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde geçirdiği ameliyatla sağlığına kavuştu, üç gün sonra taburcu edildi. Doç. Dr. Volkan Karaçam’ın laparoskopi yöntemiyle yaptığı ilk ameliyatta alınan parça üzerinde yapılan testlerle, kitlenin 2 santimetrelik bir tümör olduğu belirlendi. Doç. Dr. Karaçam, “Laparoskopi yöntem, açık ameliyatlara oranla hastaya daha az hasar veriyor. Evdeki süreç tamamlandıktan sonra toplam 10 gün içinde hasta normal hayatına dönmüş olacak” dedi.