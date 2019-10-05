Üç günde 22 milyon dolar

Çin’e 500 bin dolarlık dışsatım yaptıklarını belirten Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, “İlerleyen günlerde rakamların hızla artacağını düşünüyoruz. Bu yıl incirde rekorlar kıracağız. Ürününü hepsini ihraç edebiliriz” dedi. İncirde kalite ve verimin yüksek olduğunu, ürün fazla olduğu için fiyatın geçen yıla göre düşük seyrettiğini belirten Celep, “İhracatçılar olarak üreticinin mağdur olmasını istemeyiz. Hak ettiği değerde satılması için elimizden geleni yapmaya hazırız” diye konuştu.

Ege İhracatçı Birlikleri’nin verilerine göre, incir üretiminin en yoğun yapıldığı yer, Aydın ve çevresi olarak öne çıkıyor.