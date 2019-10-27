27.10.2019 - 01:13 |
Üç günlük program
Cumhuriyet’in 96. yılı Ödemiş’te üç gün sürecek etkinliklerle kutlayacak.
Ödemiş Belediyesi’nin düzenleyeceği etkinliklerle kent merkezinin yanı sıra Kaymakçı, Birgi ve Ovakent’te fener alayları ve konserlerle 96. yıl coşkusu yaşanacak.
Resulayn'daki PKK/YPG'ye ait tünel kullanılamaz hale getirildiTürk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından Suriyede, Fırat'ın doğusunda başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında, SMO unsurları Resulayn'da tespit edilen PKK/YPG'li teröristlere ait tünel ve mevzileri kullanılamaz hale getirildi.