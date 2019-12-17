Üç ilçeye katı atık istasyonu

Yeşil enerji yatırımlarına ağırlık veren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Kınık ve Ödemiş’te modern katı atık transfer istasyonlarını hizmete sokacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, çöp depolama alanlarını modern transfer istasyonlarına dönüştürüyor. İklime duyarlı kentler yaratmak için yeşil enerji yatırımlarına ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, 3 katı atık transfer istasyonunu daha hizmete açmaya hazırlanıyor. Bornova, Kınık ve Ödemiş’te çalışmaları süren istasyonlar peş peşe hizmete girecek. Bornova Naldöken’de 900 metrekarelik alanda yapımı süren Bornova Katı Atık Transfer İstasyonu, iki kapalı depo, çöp suyu boşaltma rampası, çöpün döküldüğü hazne ve çöp transfer binasından oluşuyor. Tesisin 2020’nin yılının bahar aylarında devreye alınması planlanıyor.

Kötü kokuya son

7 bin 330 metrekarelik alanda yapımına başlanan Kınık Katı Atık Transfer İstasyonu’nda da, kamyon ve tır manevra alanı, idari bina, çöp suyu boşaltma rampası, çöpün döküldüğü hazne ve transfer istasyonundan oluşuyor. Kınık’tan toplanan evsel katı atıklar, Büyükşehir Belediyesi’nin Bergama’da çöpleri geri dönüştürmek ve atıklardan elektrik üretmek için kurulan tesise iletilecek. İstasyon, 2020 Haziran’da tamamlanacak. Büyükşehir’in Ödemiş Çaylı’da yapacağı katı atık transfer istasyonu için planlama çalışmaları sürüyor. Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Devran, “Tesisler sayesinde küçük araçlarıyla çöplerini transfer istasyonuna getiren ilçe belediyelerinin taşıma maliyetleri düşüyor. Trafik yoğunluğu azalıyor. Çöpler daha düzenli depolandığı için koku ve kirlilik yaratmıyor” dedi.