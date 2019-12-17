BİST111.1260,59EURO6,520,02USD5,850,04ALTIN277,650,61
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Üç ilçeye katı atık istasyonu
    ABONE OL
    17.12.2019 - 00:08 |

    Üç ilçeye katı atık istasyonu

    Üç ilçeye katı atık istasyonu

    Yeşil enerji yatırımlarına ağırlık veren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Kınık ve Ödemiş’te modern katı atık transfer istasyonlarını hizmete sokacak.

    İzmir Büyükşehir Belediyesi, çöp depolama alanlarını modern transfer istasyonlarına dönüştürüyor. İklime duyarlı kentler yaratmak için yeşil enerji yatırımlarına ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, 3 katı atık transfer istasyonunu daha hizmete açmaya hazırlanıyor. Bornova, Kınık ve Ödemiş’te çalışmaları süren istasyonlar peş peşe hizmete girecek. Bornova Naldöken’de 900 metrekarelik alanda yapımı süren Bornova Katı Atık Transfer İstasyonu, iki kapalı depo, çöp suyu boşaltma rampası, çöpün döküldüğü hazne ve çöp transfer binasından oluşuyor. Tesisin 2020’nin yılının bahar aylarında devreye alınması planlanıyor.

    Kötü kokuya son

    7 bin 330 metrekarelik alanda yapımına başlanan Kınık Katı Atık Transfer İstasyonu’nda da, kamyon ve tır manevra alanı, idari bina, çöp suyu boşaltma rampası, çöpün döküldüğü hazne ve transfer istasyonundan oluşuyor. Kınık’tan toplanan evsel katı atıklar, Büyükşehir Belediyesi’nin Bergama’da çöpleri geri dönüştürmek ve atıklardan elektrik üretmek için kurulan tesise iletilecek. İstasyon, 2020 Haziran’da tamamlanacak. Büyükşehir’in Ödemiş Çaylı’da yapacağı katı atık transfer istasyonu için planlama çalışmaları sürüyor. Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Devran, “Tesisler sayesinde küçük araçlarıyla çöplerini transfer istasyonuna getiren ilçe belediyelerinin taşıma maliyetleri düşüyor. Trafik yoğunluğu azalıyor. Çöpler daha düzenli depolandığı için koku ve kirlilik yaratmıyor” dedi.

    Çamaşır asarken balkondan düştüSiirt'te evlerinin balkonunda çamaşır astığı sırada dengesini kaybederek düşen genç kız hayatını kaybetti.
    daha fazla video için
    Müge Anlı canlı yayınında tüyler ürperten itiraflar!ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında kızını aramaya gelen Zeynep Ergül, kayıp Mehmet Muharrem Erbay olayını tekrar gündeme gelmesine sebep oldu. Geçen hafta canlı yayında gözaltına alınarak Jandarma'da ifadesi alınan Zeynep Ergül açıklamaları programa damga vurdu. İmam olan ağabey Cahit Ergül'ün itirafı herkesi şoke etti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Çukur 80. son bölümde Yamaç ve Azer bu kez... 3. sezon 14. yeni bölüm fragmanı

    Çukur 80. son bölümde Yamaç ve Azer bu kez... 3. sezon 14. yeni bölüm fragmanı

    İşte memur ve emeklilerin zam oranları!

    İşte memur ve emeklilerin zam oranları!

    Üç bakanlığın bütçesi, TBMM'de görüşülerek kabul edildi

    Üç bakanlığın bütçesi, TBMM'de görüşülerek kabul edildi

    İşte en çok hile yapılan gıdalar...

    İşte en çok hile yapılan gıdalar...

    Sıradaki Haber