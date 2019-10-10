10.10.2019 - 07:50 |
Üç isim, Bayraklı’da parklarda yaşayacak
Bayraklı Belediyesi Meclisi, 3 parka verilecek yeni isimleri oy birliğiyle karara bağladı
Bayraklı Belediyesi Meclisi, 3 parka verilecek yeni isimleri oy birliğiyle karara bağladı. Buna göre İzmir’de direnişin simgesi Gazeteci Hasan Tahsin, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin eski Genel Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan ve Mersin’de katledilen Özgecan Aslan’ın isimleri Bayraklı’da yaşayacak. Mansuroğlu Mahallesi’ndeki parka Özgecan Aslan, Manavkuyu’daki parka Prof. Dr. Türkan Saylan, Osmangazi Mahallesi’ndeki parka da Hasan Tahsin adı verilmesi kararlaştırıldı.
Hastane önünde silahlı çatışma: 1 ölü 3 ağır yaralıTokat Devlet Hastanesi acil servisi önünde alacak meselesi yüzünden tartışan iki grup arasındaki silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.