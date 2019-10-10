Üç isim, Bayraklı’da parklarda yaşayacak

Bayraklı Belediyesi Meclisi, 3 parka verilecek yeni isimleri oy birliğiyle karara bağladı. Buna göre İzmir’de direnişin simgesi Gazeteci Hasan Tahsin, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin eski Genel Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan ve Mersin’de katledilen Özgecan Aslan’ın isimleri Bayraklı’da yaşayacak. Mansuroğlu Mahallesi’ndeki parka Özgecan Aslan, Manavkuyu’daki parka Prof. Dr. Türkan Saylan, Osmangazi Mahallesi’ndeki parka da Hasan Tahsin adı verilmesi kararlaştırıldı.