Üç kadından yatırım

Üç yatırımcı iş kadını Merve Aksoy, Arzu Budakçı ve Makbule Bülbül, Slimfit Nail Art, Lash, Solaryum Stüdyosu’nu Bayraklı’da açtı. Açılışa Bayraklı Kaymakamı Canan Hançer Baştürk de katıldı. Baştürk, kadınları tebrik etti. Ortaklardan Aksoy, franchise sisteminde 300 kadına ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.