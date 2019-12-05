05.12.2019 - 07:50 |
Üç kadından yatırım
Üç yatırımcı iş kadını Merve Aksoy, Arzu Budakçı ve Makbule Bülbül, Slimfit Nail Art, Lash, Solaryum Stüdyosu’nu Bayraklı’da açtı.
Üç yatırımcı iş kadını Merve Aksoy, Arzu Budakçı ve Makbule Bülbül, Slimfit Nail Art, Lash, Solaryum Stüdyosu’nu Bayraklı’da açtı. Açılışa Bayraklı Kaymakamı Canan Hançer Baştürk de katıldı. Baştürk, kadınları tebrik etti. Ortaklardan Aksoy, franchise sisteminde 300 kadına ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.
EGM'ye 6 adet 'Bayraktar TB2' teslim edildiSavunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, 6 adet Bayraktar TB2 insansız hava aracını (İHA) Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim ettiklerini bildirdi.