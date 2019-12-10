‘Üç kez inşaat onayı verilmiş’

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, ağaç dikme kampanyasının devam edeceğini açıklarken mülkiyeti kendilerine ait olmayan araziler için tahsis talebinde bulanacaklarını aktardı.

Konak’ta planlanan gökdelen projesine dair ise, “Tarım arazisine yapılmadığı sürece yanlış değil. Büyümek zorunda bu şehir. 3 kez bu inşaatı yapma hakkını almış bir yatırımcı var” dedi.

‘İncelemekte fayda var’

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, bu konuda geçmişe dönük değerlendirme yapılması gerektiğini belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Konak’ta Zorlu Holding tarafından yapılması planlanan ve kent gündeminde son günlerde öne çıkan gökdelen projesiyle ilgili bir mesaj verdi. egedesonsoz.com’un haberine göre Soyer, tarım arazisine yapılmadığı sürece bu girişimi yanlış bulmadığını belirtti.“Tarım arazisi olmamak zorunda” vurgusuyla, bu konudaki hassasiyetini belli eden Soyer, projeyle ilgili düşüncelerini şu tümcelerle açıkladı: “Doğal anlamda korunan bir arazi olmamak zorunda. Ama onun dışında, büyümek mecburiyetinde bu şehir. Tabii ki doğal siluetini bozmaması gerekiyor. Bu konuda çok ciddi başvuru yapılmış zannediyorum daha önce de. 3 kere iptal edilmiş, 3 kere onay alınmış. Yani geçmiş dosyaları incelemek lazım. Hangi süreçlerden geçildi, hangi gerekçelerle bu noktaya gelindi, bilmiyorum. Onlara da bakmak lazım. Ama sonuçta benim görebildiğim, 3 kez bu inşaatı yapma hakkını almış bir yatırımcı var. Bu nedenle o ifadeyi kullanmıştım. Biraz daha incelemekte, geçmişe dönük değerlendirme yapmakta fayda var.”