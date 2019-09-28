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    HaberlerEgeÜç kilometrelik pastadan tadın
    28.09.2019 - 03:22 |

    Üç kilometrelik pastadan tadın

    Dün başlayan PASTART İzmir iki gün boyunca 1500’den fazla şefi ve birbirinden güzel lezzetleri İzmirlilerle buluşturacak.

    Üç kilometrelik pastadan tadın

    Kültürpark’taki ücretsiz fuarı ziyaret edenler; tanıtımlar, tadımlar, atölyeler, seminerler ve yarışmalarla eğlenceli zamanlar geçirecek. Gevrek ve Kumru Sokağı da fuara ayrı bir renk katacak. Yarın ise festival katılımcılarının birlikte hazırlayacağı üç kilometrelik pasta ile yeni bir rekor kırılacak.

    1 milyon ziyaretçi beklediklerini belirten Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Genel Başkanı Aykut Yenice, “Türk mutfağının lezzetlerini tüm dünyanın dikkatine sunmak ve ihraç yelpazesini genişletmek istiyoruz. İzmir’in bu açıdan en doğru seçim” dedi.

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