Üç kilometrelik pastadan tadın

Kültürpark’taki ücretsiz fuarı ziyaret edenler; tanıtımlar, tadımlar, atölyeler, seminerler ve yarışmalarla eğlenceli zamanlar geçirecek. Gevrek ve Kumru Sokağı da fuara ayrı bir renk katacak. Yarın ise festival katılımcılarının birlikte hazırlayacağı üç kilometrelik pasta ile yeni bir rekor kırılacak.



1 milyon ziyaretçi beklediklerini belirten Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Genel Başkanı Aykut Yenice, “Türk mutfağının lezzetlerini tüm dünyanın dikkatine sunmak ve ihraç yelpazesini genişletmek istiyoruz. İzmir’in bu açıdan en doğru seçim” dedi.