Torbalı Belediyesi’nin bu yıl ilk kez düzenleyeceği Torbalı Tiyatro Günleri, üç klasik eserle ‘merhaba’ diyecek. Program kapsamında; yönetmen ve müzisyenliğini Erdem Topuz’un üstlendiği Dionysos Tiyatro ekibi, 12 Aralık’ta Bir Delinin Hatıra Defteri, 13 Aralık’ta Oblomov ve 14 Aralık’ta da Fareler ve İnsanlar isimli oyunları sergileyecek. BKM’de sahnelenecek gösteriler, ücretsiz olacak.