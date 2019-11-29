29.11.2019 - 00:01 |
Üç liralık oyun hamurları toplandı
İZMİR’in Buca ilçesinde, çocukların sağlığını tehdit eden ve semt pazarında 3 liraya satılan ‘slime’ adlı oyun hamuru belediye ekipleri tarafından toplatıldı. Yerel yönetimlerin bir görevinin de çocukların sağlığı için önlemler almak olduğunu belirten Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Biz bu denetimlerle aynı zamanda çocuklarımız, anne ve babaları için de bir farkındalık çalışması yürütmüş oluyoruz” dedi. l İZMİR DHA
19 yıl vücudundaki kurşunla yaşadı: Düğünlere gitmiyorumSamsun'da asker eğlencesi sırasında bir kişinin havaya açılan ateş sonucu ölmesi üzerine Muğla'da yaşayan bir kadın, kendi başına da aynı olayın geldiğini belirterek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duruma tepki gösterdi.