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    HaberlerEge Haberleri Üç liralık oyun hamurları toplandı
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    29.11.2019 - 00:01 |

    Üç liralık oyun hamurları toplandı

    Üç liralık oyun hamurları toplandı

    İZMİR’in Buca ilçesinde, çocukların sağlığını tehdit eden ve semt pazarında 3 liraya satılan ‘slime’ adlı oyun hamuru belediye ekipleri tarafından toplatıldı. Yerel yönetimlerin bir görevinin de çocukların sağlığı için önlemler almak olduğunu belirten Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Biz bu denetimlerle aynı zamanda çocuklarımız, anne ve babaları için de bir farkındalık çalışması yürütmüş oluyoruz” dedi. l İZMİR DHA

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