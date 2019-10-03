Üç mahalleye müjde

Başkan Sandal, Doğançay’ı Şirince gibi bir modelle marka yapmayı planladıklarını anlattı. Nafiz Gürman Mahallesi’ne düğün salonu yapılması, muhtarlık binasına yeni yer, kreş ve futbol sahasının yenilenmesi sözü veren Sandal, Yamanlar’a yeni muhtarlık binası yapılacağını müjdeledi.