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    HaberlerEgeÜç mahalleye müjde
    03.10.2019 - 02:21 |

    Üç mahalleye müjde

    Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Doğançay, Nafiz Gürman ve Yamanlar mahallelerini ziyaret etti.

    Üç mahalleye müjde

    Başkan Sandal, Doğançay’ı Şirince gibi bir modelle marka yapmayı planladıklarını anlattı. Nafiz Gürman Mahallesi’ne düğün salonu yapılması, muhtarlık binasına yeni yer, kreş ve futbol sahasının yenilenmesi sözü veren Sandal, Yamanlar’a yeni muhtarlık binası yapılacağını müjdeledi.

    Cansız bedeni park halindeki aracında bulunduÜç gündür kayıp olan erkek vatandaşın cansız bedeni park halindeki aracında bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri cesedin üzerinde ve çevresinde detaylı araştırma yaparken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
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    2 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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