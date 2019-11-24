24.11.2019 - 02:32 |
Üç oyun birden
Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Kasım ayında; Plastik Aşklar, Kürk Mantolu Madonna ve Suit oyunlarını ağırlıyor.
27 Kasım’da Plastik Aşklar, 28 Kasım’da Kürk Mantolu Madonna ve 29 Kasım’da Suit sanatseverlerle buluşacak.
Çekirdek çitleyerek izlediSultangazi'de 5 katlı bir binanın son katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, aynı binanın zemin katındaki berber tıraşına devam etti, birinci katındaki pencereden dışarı bakan bir kişi, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını çekirdek çitleyerek izledi. Bitişiğindeki binanın giriş katındaki kahvehanedekiler de oyun oynamayı sürdürdü.