BİST105.382-1,13EURO6,330,07 USD5,740,02ALTIN268,53-0,04
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge HaberleriÜç sığınma evinden biri Bayraklı’da
    26.11.2019 - 00:03 |

    Üç sığınma evinden biri Bayraklı’da

    Üç sığınma evinden biri Bayraklı’da

    Bayraklı Belediyesi, sığınma evi ve danışma merkezi ile şiddet mağduru kadınlara el uzatıyor. İzmir’de kadın sığınma evine sahip tek ilçe olan Bayraklı’da, 2019 yılında 67 kadına barınma hizmeti sunuldu. Merkezde ağırlanan şiddet mağduru kadınlara ayrıca toplam 35 bin lira destek verildi. Belediye bünyesindeki kadın ve aile danışma merkezinde ise 504 kişiye psikolojik destekte bulunuldu.

    Toplumsal yaşamın her alanında kadınların yanında olduklarını belirten Başkan Serdar Sandal, “İzmir metropol ilçeleri arasında kadın sığınma evine sahip tek belediyeyiz. Bizimle birlikte İzmir Büyükşehir ve metropol dışından Ödemiş Belediyelerinde sığınma evi var. Bayraklı Belediyesi olarak şiddete uğrayan tüm kadınlarımızın yanlarında olacağız ve sorunlarının çözümü için destek vereceğiz” dedi.

    Nasıl başvuruluyor?

    Bayraklı Belediyesi Kadın ve Aile Danışma Merkezi’nin ücretsiz hizmetinden yararlanmak isteyenler, Org. Nafiz Gürman Kültür Merkezi’nin 0232-3670077 nolu telefon numarasından randevu alabiliyor.

    İstanbul "kadına karşı şiddete hayır" demek için turuncuya büründüİstanbul'un simge yapıları olan tarihi binalar, kuleler ve köprüler, "25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü" kapsamında turuncu renk ile aydınlatıldı.
    daha fazla video için
    25 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Katar Emiri: Türkiye-Katar ortaklığı başarılı bir şekilde ilerliyor

    Katar Emiri: Türkiye-Katar ortaklığı başarılı bir şekilde ilerliyor

    Zalim İstanbul 20. son bölümde köşkte Nedim - Cenk savaşı! 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Zalim İstanbul 20. son bölümde köşkte Nedim - Cenk savaşı! 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Çukur 77. son bölümde Vartolu ve Ziya'nın olay karşılaşması! 3. sezon 11. yeni bölüm fragmanı

    Çukur 77. son bölümde Vartolu ve Ziya'nın olay karşılaşması! 3. sezon 11. yeni bölüm fragmanı

    MasterChef Eda kimdir? MasterChef Eda Karabulut'un büyük dramı

    MasterChef Eda kimdir? MasterChef Eda Karabulut'un büyük dramı

    Sıradaki Haber