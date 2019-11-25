Üç sığınma evinden biri Bayraklı’da

Bayraklı Belediyesi, sığınma evi ve danışma merkezi ile şiddet mağduru kadınlara el uzatıyor. İzmir’de kadın sığınma evine sahip tek ilçe olan Bayraklı’da, 2019 yılında 67 kadına barınma hizmeti sunuldu. Merkezde ağırlanan şiddet mağduru kadınlara ayrıca toplam 35 bin lira destek verildi. Belediye bünyesindeki kadın ve aile danışma merkezinde ise 504 kişiye psikolojik destekte bulunuldu.

Toplumsal yaşamın her alanında kadınların yanında olduklarını belirten Başkan Serdar Sandal, “İzmir metropol ilçeleri arasında kadın sığınma evine sahip tek belediyeyiz. Bizimle birlikte İzmir Büyükşehir ve metropol dışından Ödemiş Belediyelerinde sığınma evi var. Bayraklı Belediyesi olarak şiddete uğrayan tüm kadınlarımızın yanlarında olacağız ve sorunlarının çözümü için destek vereceğiz” dedi.

Nasıl başvuruluyor?

Bayraklı Belediyesi Kadın ve Aile Danışma Merkezi’nin ücretsiz hizmetinden yararlanmak isteyenler, Org. Nafiz Gürman Kültür Merkezi’nin 0232-3670077 nolu telefon numarasından randevu alabiliyor.