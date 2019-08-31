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    HaberlerEgeÜcretsiz internet hizmeti başladı
    31.08.2019 - 02:46

    Ücretsiz internet hizmeti başladı

    Ücretsiz internet hizmeti başladı

    SARUHANLI Belediyesi, kentin yoğun olduğu bölgeleri kapsayan alanda ücretsiz internet hizmeti vermeye başladı. İlçede sosyal tesislerden tören alanına kadar olan bölgede vatandaşlar internet hizmetinden ücretsiz olarak yararlanabilecek. Belediye Başkanı Zeki Bilgin, “Vatandaşlarımız; ücretsiz, hızlı ve güvenli bir bağlantıyla tüm dünyadaki gelişmelere anında ulaşacak” dedi.

    'Bu sevgi ve samimiyeti 30 saniyeye sığdırmaya çalıştık'Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir videosunu paylaştı.
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    30 Ağustos 2019 Magazin Bülteni30 Ağustos 2019 Magazin Bülteni
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