Ücretsiz internet hizmeti başladı

SARUHANLI Belediyesi, kentin yoğun olduğu bölgeleri kapsayan alanda ücretsiz internet hizmeti vermeye başladı. İlçede sosyal tesislerden tören alanına kadar olan bölgede vatandaşlar internet hizmetinden ücretsiz olarak yararlanabilecek. Belediye Başkanı Zeki Bilgin, “Vatandaşlarımız; ücretsiz, hızlı ve güvenli bir bağlantıyla tüm dünyadaki gelişmelere anında ulaşacak” dedi.