15.12.2019 - 00:01 |
Üçüncü Lig’de kapanış günü
TFF 3. Lig’de ilk yarı maratonu bugün oynanacak maçlarla son bulacak. 2. Grup’ta üçüncü basamakta bulunan Turgutluspor, devreyi aynı saatte 1877 Alemdağspor deplasmanında tamamlayacak.
Ligde 3. Grup’ta lider Karacabey Belediyespor’u 2 puan geriden takip eden şampiyonluk hedefindeki Nazilli Belediyespor, ilk yarının son maçında İlçe Stadı’nda saat 13.30’da Gölcükspor’u ağırlayacak. Grupta Play Off yarışındaki Somaspor, aynı saatte Atatürk Stadı’nda Modafen’i ağırlarken Muğlaspor ise saat 12.00’de 1954 Kelkit BLD’ye konuk olacak.
Komandolardan öğrencilere videolu mesajAntalya Serik Kızılören İlkokulu öğrencilerinin Mehmetçiğe gönderdiği mektuplara, Hakkari Dağ Komando Tugayı 3'üncü Tabur Komutanlığında görevli askerler çektikleri video ile cevap verdi.