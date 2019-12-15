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    HaberlerEge Haberleri Üçüncü Lig’de kapanış günü
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    15.12.2019 - 00:01 |

    Üçüncü Lig’de kapanış günü

    TFF 3. Lig’de ilk yarı maratonu bugün oynanacak maçlarla son bulacak. 2. Grup’ta üçüncü basamakta bulunan Turgutluspor, devreyi aynı saatte 1877 Alemdağspor deplasmanında tamamlayacak.

    Üçüncü Lig’de kapanış günü

    Ligde 3. Grup’ta lider Karacabey Belediyespor’u 2 puan geriden takip eden şampiyonluk hedefindeki Nazilli Belediyespor, ilk yarının son maçında İlçe Stadı’nda saat 13.30’da Gölcükspor’u ağırlayacak. Grupta Play Off yarışındaki Somaspor, aynı saatte Atatürk Stadı’nda Modafen’i ağırlarken Muğlaspor ise saat 12.00’de 1954 Kelkit BLD’ye konuk olacak.

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