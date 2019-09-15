Üçüncü Lig’de pazar mesaisi

1. Grup’ta ilk iki maçtan beraberlik çıkaran eksi 4 puanla sonuncu Manisaspor, Serik Belediyespor’la deplasmanda rakip olacak. 3. Lig 2. Grup’un lideri Turgutluspor, Esenler Erokspor’u 7 Eylül Stadı’nda saat 16.30’da ağırlayacak. 3. Grup’ta lider Somaspor, saat 16.30’da Gökcükspor deplasmanına çıkacak. Nazilli Belediyespor, saat 15.30’da 1954 Kelkit Belediyespor’la deplasmanda oynarken Muğlaspor, saat 16.00’da Bayrampaşa’yı Atatürk Stadı’nda ağırlayacak.
Antalya'da feci kazaAntalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.