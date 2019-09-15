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    HaberlerEgeÜçüncü Lig’de pazar mesaisi
    15.09.2019 - 01:44 |

    Üçüncü Lig’de pazar mesaisi

    Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunda terleyen TFF 3. Lig’deki Ege temsilcileri bugün ligde puan avına çıkacak.

    1. Grup’ta ilk iki maçtan beraberlik çıkaran eksi 4 puanla sonuncu Manisaspor, Serik Belediyespor’la deplasmanda rakip olacak. 3. Lig 2. Grup’un lideri Turgutluspor, Esenler Erokspor’u 7 Eylül Stadı’nda saat 16.30’da ağırlayacak. 3. Grup’ta lider Somaspor, saat 16.30’da Gökcükspor deplasmanına çıkacak. Nazilli Belediyespor, saat 15.30’da 1954 Kelkit Belediyespor’la deplasmanda oynarken Muğlaspor, saat 16.00’da Bayrampaşa’yı Atatürk Stadı’nda ağırlayacak.

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