03.11.2019 - 02:00 |
Üçüncü ligde zorlu pazar
TFF 3. Lig 1. Grup’ta Manisaspor bugün deplasmanda 68 Aksaray BLD’yle karşılaşacak. Maç saat 13.30’da başlayacak.
2. Grup’ta Turgutlu, dış sahada Belediye Derincespor’la rakip olacak. 3. Grup’ta Nazilli BLD evinde Osmaniyespor’la karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlılar seyircisi önünde galip gelerek üst üste 3. galibiyetini almayı hedefliyor. Somaspor, Darıca Gençlerbirliği’ni ağırlayacak. Muğlaspor, taraftarı önünde son sıradaki Modafen karşısında çıkış arayacak. Tüm müsabakalar saat 13.30’da başlayacak.
Arnavutköy'de yangın! Bölgeye ekipler sevk edildi...Arnavutköy'de bir binada çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.