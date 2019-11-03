BİST98.463-0,01EURO6,390,19USD 5,720,08ALTIN278,090,06
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeÜçüncü ligde zorlu pazar
    03.11.2019 - 02:00 |

    Üçüncü ligde zorlu pazar

    TFF 3. Lig 1. Grup’ta Manisaspor bugün deplasmanda 68 Aksaray BLD’yle karşılaşacak. Maç saat 13.30’da başlayacak.

    Üçüncü ligde zorlu pazar

    2. Grup’ta Turgutlu, dış sahada Belediye Derincespor’la rakip olacak. 3. Grup’ta Nazilli BLD evinde Osmaniyespor’la karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlılar seyircisi önünde galip gelerek üst üste 3. galibiyetini almayı hedefliyor. Somaspor, Darıca Gençlerbirliği’ni ağırlayacak. Muğlaspor, taraftarı önünde son sıradaki Modafen karşısında çıkış arayacak. Tüm müsabakalar saat 13.30’da başlayacak.

    Arnavutköy'de yangın! Bölgeye ekipler sevk edildi...Arnavutköy'de bir binada çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
    daha fazla video için
    2 Kasım 2019 Magazin Bülteni2 Kasım 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yakınları sinir krizi geçirdi... Çöp kamyonun altında kalarak can verdi

    Yakınları sinir krizi geçirdi... Çöp kamyonun altında kalarak can verdi

    81 İlden Geleceğe Nefes Ol kampanyasına büyük ilgi... Peki Geleceğe Nefes Ol kampnayası nedir?

    81 İlden Geleceğe Nefes Ol kampanyasına büyük ilgi... Peki Geleceğe Nefes Ol kampnayası nedir?

    YÖKDİL sınavı saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek?

    YÖKDİL sınavı saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek?

    Dün akşamdan beri devam ediyor! Şimdi de yol kapandı

    Dün akşamdan beri devam ediyor! Şimdi de yol kapandı

    Sıradaki Haber