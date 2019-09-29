29.09.2019 - 07:50 |
Üçüncülük ödülü İzmir takımının
TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde, Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü -1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Robotik Takımı Türkiye üçüncüsü oldu.
TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde, Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü -1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Robotik Takımı Türkiye üçüncüsü oldu. Faaliyetleri Nevvar Salih İşgören Vakfı tarafından da desteklenen, Öğretmen Ahmet Gacar danışmanlığında, öğrenciler Ali Semih Görgü ve Sinan Kaçmaz’dan oluşan ekip, üçüncülük ödülünü, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar’ın elinden aldı.
Şehit polis Serkan Çağlayan'ın cenazesi toprağa verildiİzmir'in Urla ilçesinde hafif ticari aracın çarpması sonucu şehit olan trafik polisi Serkan Çağlayan'ın (34) cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Ankara'da toprağa verildi.