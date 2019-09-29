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    HaberlerEgeÜçüncülük ödülü İzmir takımının
    29.09.2019 - 07:50 |

    Üçüncülük ödülü İzmir takımının

    TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde, Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü -1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Robotik Takımı Türkiye üçüncüsü oldu.

    Üçüncülük ödülü İzmir takımının

    TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde, Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü -1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Robotik Takımı Türkiye üçüncüsü oldu. Faaliyetleri Nevvar Salih İşgören Vakfı tarafından da desteklenen, Öğretmen Ahmet Gacar danışmanlığında, öğrenciler Ali Semih Görgü ve Sinan Kaçmaz’dan oluşan ekip, üçüncülük ödülünü, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar’ın elinden aldı.

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