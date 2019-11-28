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    HaberlerEge Haberleri ‘Uçuşa geçeceğiz’
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    29.11.2019 - 00:04 |

    ‘Uçuşa geçeceğiz’

    ‘Uçuşa geçeceğiz’

    Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, ‘Kazanımlar Hedefler’ sunumunun 2.’sini yaptı. Önemli mesafeler kat ettiklerini belirten Rektör Çiçek, “Pisti oluşturduk, iyi bir ivme yakaladık, İnova Muğla TTO A.Ş. ve Teknopark’ın da faaliyete geçmesiyle uçuşa geçeceğiz” dedi. Hedeflerin gerçekleştirilmesinin memnuniyet verici olduğunu kaydeden Prof. Dr. Çiçek, salonu dolduran akademik ve idari personele teşekkür etti, üniversite ailesiyle geleneksel hale gelen özçekim yaptı. Bu arada, üniversitenin Su Ürünleri Fakültesi’ndeki Dünya Balıkçılık Günü etkinliğinde çalışanlara ve öğrencilere ızgarada pişmiş balık ikram edildi. Dekan Prof. Dr. Celal Ateş, bu etkinliklerle gençlerde balık tüketme alışkanlığını artırmayı hedeflediklerini belirtti.

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