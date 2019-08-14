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    HaberlerEgeUğur Yücel Ayvalık’ta
    14.08.2019 - 00:28

    Uğur Yücel Ayvalık’ta

    Uğur Yücel’in sahnelediği stand up gösterisi ‘Azınlıkta Kaldık’ yarın Ayvalık Amfitiyatro’da seyirci karşısına çıkacak. Oyunda Kuzguncuk hikâyelerine yer veren Yücel, ‘Havlucu Mehmet’, ‘Köşk Emin’ gibi unutulmaz karakterleriyle sahnede olacak.

    İtalya'daki hükümet kriziİtalya'da Senato Genel Kurulu, hükümet krizinde Başbakan Giuseppe Conte ve hükümeti için istenen güvenoyunun yarın yapılmasını isteyen koalisyon ortağı aşırı sağcı Lig Partisi’nin talebini reddetti.
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    Çanakkale'de oltaya 4 metre uzunluğunda köpek balığı takıldıÇanakkale'de avlanmaya çıkan amatör balıkçılar Murat Sezal, Şevki Kuşcu ve Tuncay Kuşçunun oltalarına boz camgöz cinsi dev köpek balığı yakalandı. Yaklaşık 1 saat süren uğraş sonrası balığı su yüzeyine çıkarabilen balıkçılar, karşılaştıkları manzara karşısında gözlerine inanamadı. İlk şaşkınlığı üzerlerinden atan balıkçılar, yaklaşık 4 metre uzunluğunda ve 350 kilogram ağırlığında olduğunu tahmin ettikleri dev köpek balığını, avlanması yasak bir cins olduğundan ağzındaki oltayı çıkarıp yeniden denize saldı.
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