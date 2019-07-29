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    HaberlerEgeUğurluyoruz
    29.07.2019 - 01:09

    Uğurluyoruz

    Uğurluyoruz

    Eski bakanlardan Işılay Saygın, bugün toprağa veriliyor.

    BUCA’YA DEFNEDİLECEK

    ÖNCEKİ gün yaşamını yitiren, eski Bakan Işılay Saygın (72), son yolculuğuna bugün uğurlanacak. Saygın, Konak Meydanı’ndaki devlet töreninin ardından Buca’da, evinin yakınındaki Muradiye Camii’nde öğlen kılınacak olan cenaze namazından sonra, Buca Eski Mezarlığı’nda anne ve babasının yanına defnedilecek.

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