Ulaşımda zam ve indirim

Mecliste Gittiğin kadar öde uygulamasına yönelik yeni düzenleme de görüşüldü. Buna göre, 15 kilometre için ilk biniş ücreti tam bilet için 2 lira 75 kuruştan 3 lira 26 kuruşa yükselirken, öğrencide ise 1 lira 57 kuruştan 1 lira 44 kuruşa düştü.



Öğretmenler için ise 2 lira 18 kuruştan 2 lira 62 kuruşa, 60 yaşta ise 1 lira 57 kuruştan 2 lira 62 kuruşa yükseldi.



Çeşme-Urla, Karaburun- Urla, Ödemiş-Torbalı, Tire-Torbalı, Bergama- Aliağa, Dikili- Aliağa ilçeleri arası ulaşımda tam bilet 6 liradan 7 lira 12 kuruşa, öğretmen için 4 lira 25 kuruştan 5 lira 10 kuruşa, 60 yaş kartı için 3 lira 50 kuruştan 5 lira 10 kuruşa çıkarıldı. Öğrenci biletlerinde ise indirime gidildi.