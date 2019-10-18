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    HaberlerEgeUlaşımda zam ve indirim
    18.10.2019 - 00:57 |

    Ulaşımda zam ve indirim

    İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, toplu ulaşım tarifelerinde değişikliğe gitti. Meclis oturumunda öğrenci tarifeleri 1 lira 80 kuruştan 1 lira 64 kuruşa indirilirken, tam biniş ücreti 3 liradan 3 lira 56 kuruşa çıkarıldı. 1 Kasım’dan itibaren yürürlüğe girecek olan yeni tarifeler, mecliste oy çokluğu ile kabul edildi.

    Ulaşımda zam ve indirim

    Mecliste Gittiğin kadar öde uygulamasına yönelik yeni düzenleme de görüşüldü. Buna göre, 15 kilometre için ilk biniş ücreti tam bilet için 2 lira 75 kuruştan 3 lira 26 kuruşa yükselirken, öğrencide ise 1 lira 57 kuruştan 1 lira 44 kuruşa düştü.

    Öğretmenler için ise 2 lira 18 kuruştan 2 lira 62 kuruşa, 60 yaşta ise 1 lira 57 kuruştan 2 lira 62 kuruşa yükseldi.

    Çeşme-Urla, Karaburun- Urla, Ödemiş-Torbalı, Tire-Torbalı, Bergama- Aliağa, Dikili- Aliağa ilçeleri arası ulaşımda tam bilet 6 liradan 7 lira 12 kuruşa, öğretmen için 4 lira 25 kuruştan 5 lira 10 kuruşa, 60 yaş kartı için 3 lira 50 kuruştan 5 lira 10 kuruşa çıkarıldı. Öğrenci biletlerinde ise indirime gidildi.

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