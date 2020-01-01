01.01.2020 - 00:07 |
Ulaşımla uğurladı
İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, yılın son gününe toplu ulaşımla başladı. Başkan Soyer, vapura binen 18 milyonuncu yolcuya ve arabalı vapuru kullanan 1 milyonuncu sürücüye çiçek ve plaket verdi.
Yılın ilk bebeği dünyaya geldiŞanlıurfa'da 2020 yılının ilk bebeği Nurşen ve Ömer Kavan çiftinin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen "Azra" oldu.
Türkü söylerken canlı yayında bayıldıEDİRNE'de yerel bir televizyon kanalındaki canlı yayınlanan programda konser veren 'Bulgaristan Razgrad Karaağaç Deliorman Türkü Grubu'ndan Azer Ahmetçik, türkü söylediği sırada bayıldı. Ahmetçik, verilen reklam arasında müdahalede edildikten sonra yeniden türkü söylemeye devam etti.