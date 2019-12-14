Ula’ya modern altyapı

30 mahallesi bulunan Ula’da 73 kilometre uzunluğundaki kanalizasyon hattı 13 milyon liraya mal oldu. Kanalizasyon maliyetinin yüzde 50’sini Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, yüzde 50’sini İller Bankası SUKAP (Su Kanalizasyon ve Alt Yapı Projeleri) hibesi tarafından karşılandı.



Ula’nın modern bir alt yapı sistemine kavuştuğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, “Vatandaşa verdiğimiz sözlerden birini daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İl genelinde alt yapı çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Muğla halkı en iyisini hak ediyor” dedi.