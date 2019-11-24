24.11.2019 - 03:07 |
‘Ülkenin gerçek mimarları’
Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajıyla tüm meslektaşlarının gününü kutladı.
Başkan Mehmet Eriş, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Ülkemizin aydınlık geleceğini şekillendirecek olan öğretmenlerimiz, yurdumuzun dört bir yanında Atatürk’ün izinde ‘fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür’ nesiller yetiştirmek üzere özveriyle emek veriyor. Yetiştirdikleri gençlerle yarınlara umutla bakmamızı sağlayan öğretmenlerimiz, bu kutsal görevle ülkemizin gelişmesinin gerçek mimarları olmaya devam ediyor.”
Çekirdek çitleyerek izlediSultangazi'de 5 katlı bir binanın son katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, aynı binanın zemin katındaki berber tıraşına devam etti, birinci katındaki pencereden dışarı bakan bir kişi, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını çekirdek çitleyerek izledi. Bitişiğindeki binanın giriş katındaki kahvehanedekiler de oyun oynamayı sürdürdü.