‘Ülkenin gerçek mimarları’

Başkan Mehmet Eriş, mesajında şu ifadelere yer verdi:



“Ülkemizin aydınlık geleceğini şekillendirecek olan öğretmenlerimiz, yurdumuzun dört bir yanında Atatürk’ün izinde ‘fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür’ nesiller yetiştirmek üzere özveriyle emek veriyor. Yetiştirdikleri gençlerle yarınlara umutla bakmamızı sağlayan öğretmenlerimiz, bu kutsal görevle ülkemizin gelişmesinin gerçek mimarları olmaya devam ediyor.”