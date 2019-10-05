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    HaberlerEgeÜlkü Park'ta heyecan kaldığı yerden devam ediyor
    05.10.2019 - 02:21 |

    Ülkü Park'ta heyecan kaldığı yerden devam ediyor

    2019 Türkiye Pist Şampiyonası 3. Ayak yarışları, Ülkü Motorsporları Kulübü tarafından, yarın Ülkü Park Yarış Pisti’nde organize edilecek.

    Ülkü Park'ta heyecan kaldığı yerden devam ediyor

     Yenileme çalışmalarının sona ermesinin ardından, 2 bin 140 metre uzunluğunda yepyeni bir pist haline dönüşen Ülkü Park Yarış Pisti, Türkiye Pist Şampiyonası 3. Ayak yarışlarına ev sahipliği yapacak. Pist, bu organizasyonla açılışını yapmış olacak.

    Maxi’de 4, Süper’de 5, Super Production’da da 19 olmak üzere toplam 28 sporcunun mücadele edeceği 3. Ayak yarışlarında, Süper, Maxi ve Süper Production gruplarında ikişer yarış koşulacak. Yarış aralarında yapılacak olan Volkicar ve drift gösterileriyle renklenecek organizasyon, ücretsiz olarak izlenebilecek.

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