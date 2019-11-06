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    HaberlerEge HabeleriÜlkü Park’ta şampiyona heyecanı
    06.11.2019 - 01:41 |

    Ülkü Park’ta şampiyona heyecanı

    2019 Türkiye Pist Şampiyonası 4. Ayak yarışları, Ülkü Motorsporları Kulübü tarafından pazar günü Ülkü Park Yarış Pisti’nde düzenlenecek.

    Ülkü Park’ta şampiyona heyecanı

    2 bin 140 kilometre uzunluğundaki yenilenen pistiyle daha önce Türkiye Pist Şampiyonası 3. Ayak yarışlarının yanı sıra Türkiye Karting Şampiyonası, Apex Masters Türkiye Drift Series gibi organizasyonlara ev sahipliği yapan Ülkü Park Yarış Pisti, bir kez daha yarışseverlere büyük heyecan yaşatacak. Maxi’de 4, Super’de 5, Super Production’da da 19 olmak üzere toplam 28 sporcunun mücadele edeceği 4. ayak yarışlarında, saat 11.30’dan itibaren Super, Maxi ve Super Production gruplarında ikişer yarış koşulacak. Organizasyon, yarış aralarında gerçekleşecek Volkicar ve drift gösterileriyle renklenecek.

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