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    HaberlerEgeUlukan Ailesi’nin mutlu günü
    05.10.2019 - 02:26 |

    Ulukan Ailesi’nin mutlu günü

    Spor Yazarı Bülent Ulukan’ın kızı Bengüden ile Ödemişli Bükülmez Ailesi’nin oğlu İbrahim yaşamlarını birleştirdi.

    Ulukan Ailesi’nin mutlu günü

    Çiftin şahitliğini CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel ile By Concept Hazım Alpay sahibi Hazım Alpay yaptı. Sertel, nikâhta yaptığı konuşmada, yeni evlilere uzun ömürlü bir beraberlik diledi. Mutluluklarını, Ödemiş’in Pirinççi köyünde yapılan düğünle taçlandıran çift, balayı için Antalya’nın Kaş ilçesine gitti.

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    4 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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