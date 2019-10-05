05.10.2019 - 02:26 |
Ulukan Ailesi’nin mutlu günü
Spor Yazarı Bülent Ulukan’ın kızı Bengüden ile Ödemişli Bükülmez Ailesi’nin oğlu İbrahim yaşamlarını birleştirdi.
Çiftin şahitliğini CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel ile By Concept Hazım Alpay sahibi Hazım Alpay yaptı. Sertel, nikâhta yaptığı konuşmada, yeni evlilere uzun ömürlü bir beraberlik diledi. Mutluluklarını, Ödemiş’in Pirinççi köyünde yapılan düğünle taçlandıran çift, balayı için Antalya’nın Kaş ilçesine gitti.
Arslantepe Höyüğünde 5700 yıllık çocuk iskeleti bulunduMalatya’da bulunan Arslantepe Höyüğü’nde bu yıl yapılan kazı çalışmalarında tahmini olarak 5 bin 700 yıllık olduğu değerlendirilen çocuk iskeleti bulundu.