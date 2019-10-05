Ulukan Ailesi’nin mutlu günü

Çiftin şahitliğini CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel ile By Concept Hazım Alpay sahibi Hazım Alpay yaptı. Sertel, nikâhta yaptığı konuşmada, yeni evlilere uzun ömürlü bir beraberlik diledi. Mutluluklarını, Ödemiş’in Pirinççi köyünde yapılan düğünle taçlandıran çift, balayı için Antalya’nın Kaş ilçesine gitti.