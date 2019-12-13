13.12.2019 - 00:01 |
Ulukent OSB’de yollar yenileniyor
İzbeton, kentin önemli sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yapan Ulukent Organize Sanayi Bölgesi’nin yollarını yenilemek için kolları sıvadı. Ekipler, 7 sokaktaki yenileme faaliyetlerine devam ediyor. İzbeton, Menemen Seyrek’i de yol düzenleme çalışmaları için program dahiline aldı. Altyapı düzenleme faaliyetlerini sürdüren İZSU’yla ortaklaşa çalışan ekipler, asfaltlama öncesi zemin hazırlığı işlemlerine başladı.
ABD yasak dinlemedi! Tehlikeli deneme...ABD Hava Kuvvetleri, Donald Trump yönetiminin yakın zamanda çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması kapsamında yasaklı olan orta menzilli karada konuşlu bir balistik füzeyi denediklerini açıkladı.