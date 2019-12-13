Ulukent OSB’de yollar yenileniyor

İzbeton, kentin önemli sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yapan Ulukent Organize Sanayi Bölgesi’nin yollarını yenilemek için kolları sıvadı. Ekipler, 7 sokaktaki yenileme faaliyetlerine devam ediyor. İzbeton, Menemen Seyrek’i de yol düzenleme çalışmaları için program dahiline aldı. Altyapı düzenleme faaliyetlerini sürdüren İZSU’yla ortaklaşa çalışan ekipler, asfaltlama öncesi zemin hazırlığı işlemlerine başladı.