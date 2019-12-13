BİST110.1152,03EURO6,460,14USD5,78-0,17ALTIN273,65-0,53
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Ulukent OSB’de yollar yenileniyor
    ABONE OL
    13.12.2019 - 00:01 |

    Ulukent OSB’de yollar yenileniyor

    Ulukent OSB’de yollar yenileniyor

    İzbeton, kentin önemli sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yapan Ulukent Organize Sanayi Bölgesi’nin yollarını yenilemek için kolları sıvadı. Ekipler, 7 sokaktaki yenileme faaliyetlerine devam ediyor. İzbeton, Menemen Seyrek’i de yol düzenleme çalışmaları için program dahiline aldı. Altyapı düzenleme faaliyetlerini sürdüren İZSU’yla ortaklaşa çalışan ekipler, asfaltlama öncesi zemin hazırlığı işlemlerine başladı.

    ABD yasak dinlemedi! Tehlikeli deneme...ABD Hava Kuvvetleri, Donald Trump yönetiminin yakın zamanda çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması kapsamında yasaklı olan orta menzilli karada konuşlu bir balistik füzeyi denediklerini açıkladı.
    daha fazla video için
    Yunanistan'dan skandal hareketYunan askerinin göçmenleri yasa dışı yollarla Türkiye tarafında bıraktığı görüntüler ortaya çıktı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kadıköy'de gece yarısı korkutan kaza! Yaralılar var

    Kadıköy'de gece yarısı korkutan kaza! Yaralılar var

    Kıdem tazminatı ile ilgili flaş haber!

    Kıdem tazminatı ile ilgili flaş haber!

    iDATA saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 iDATA çalışma mesai saatleri

    iDATA saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 iDATA çalışma mesai saatleri

    "Emekliliğini 2020’ye erteleyen kazanır"

    "Emekliliğini 2020’ye erteleyen kazanır"

    Sıradaki Haber