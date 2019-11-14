Ümidimiz gençlik

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi ve İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Gençlik ve Spor Bakanlığı 2020 yılı bütçe görüşmeleri esnasında yaptığı konuşmada, bazı çevrelerin din eğitimine karşı olduğu için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Dindar nesil’ ifadelerinden rahatsızlık duyduğunu dile getirdi. Konuşmasında gençlik merkezlerinin önemine değinen Kırkpınar, şöyle devam etti:

“Gençlik merkezleri sayısının artırılması ve eğitimlerin de çeşitlendirilmesi gerekiyor. Eğitimin bu anlamda uyuşturucu ve alkol kullanımının azaltılması noktasında çok büyük faydalarının olacağına ve eğitimlerin de başarılı olduğuna inanıyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Bütün ümidim gençliktedir’ diyor. Bizde AK Parti olarak ümidimiz olan gençlik için çalışıyoruz.”