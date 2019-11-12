Ümit Ülkü’den çifte zafer

2019 Türkiye Pist Şampiyonası 4. Ayak Yarışları, Ülkü Motorsporları Kulübü tarafından, 09-10 Kasım tarihlerinde Ülkü Park Yarış Pisti’nde düzenlendi. Büyük çekişmeye sahne olan, 4 ayrı kategoride 24 sporcunun katılımıyla koşulan Türkiye Pist Şampiyonası 4. Ayak’taki ikişer yarış sonunda; Polo Cup’ta Ülkü Motorsport kaptanı Ümit Ülkü, Maxi Grup’ta Borusan Otomotiv Motorsport pilotu İbrahim Okyay, Süper Grup’ta yine Borusan Otomotiv Motorsport pilotu Yağız Gedik çifte kupayla günü tamamladı.