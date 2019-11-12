12.11.2019 - 07:50 |
Ümit Ülkü’den çifte zafer
2019 Türkiye Pist Şampiyonası 4. Ayak Yarışları, Ülkü Motorsporları Kulübü tarafından, 09-10 Kasım tarihlerinde Ülkü Park Yarış Pisti’nde düzenlendi.
2019 Türkiye Pist Şampiyonası 4. Ayak Yarışları, Ülkü Motorsporları Kulübü tarafından, 09-10 Kasım tarihlerinde Ülkü Park Yarış Pisti’nde düzenlendi. Büyük çekişmeye sahne olan, 4 ayrı kategoride 24 sporcunun katılımıyla koşulan Türkiye Pist Şampiyonası 4. Ayak’taki ikişer yarış sonunda; Polo Cup’ta Ülkü Motorsport kaptanı Ümit Ülkü, Maxi Grup’ta Borusan Otomotiv Motorsport pilotu İbrahim Okyay, Süper Grup’ta yine Borusan Otomotiv Motorsport pilotu Yağız Gedik çifte kupayla günü tamamladı.
Karabük’te 1’i bebek 6 kişi yediği mantardan zehirlendiKarabük’ün Safranbolu ilçesinde akşam yemeğinde yedikleri mantardan zehirlenen 1’i bebek 6 kişi hastaneye kaldırıldı.