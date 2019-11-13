Umudumuz ejder

Akdeniz’de üretimi yaygınlaşan ve “pitaya” adı verilen tropik meyveyi Torbalı’da üretmeyi deneyen Semih Elmas, siparişlere yetişmek için serayı büyütecek. Elmas, “Dönüm başına 80 bin lira ile bu yatırıma başlarsınız. İkinci yılında kendini amorti ediyor. Pazarlama sorunu yok. Cesaret gerekiyor” diyor.