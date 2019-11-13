14.11.2019 - 00:59 |
Umudumuz ejder
Akdeniz’de üretimi yaygınlaşan ve “pitaya” adı verilen tropik meyveyi Torbalı’da üretmeyi deneyen Semih Elmas, siparişlere yetişmek için serayı büyütecek. Elmas, “Dönüm başına 80 bin lira ile bu yatırıma başlarsınız. İkinci yılında kendini amorti ediyor. Pazarlama sorunu yok. Cesaret gerekiyor” diyor.
Erdoğan ve Trump'tan ortak basın açıklamasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüşmesine ilişkin, '(ABD ile) Köklü müttefiklik bağımıza uygun bir şekilde ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmakta kararlıyız.' dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın gönderdiği mektupla ilgili de 'Mektupları bugün Sayın Başkan'a tekrar takdim ettim.' açıklamasında bulundu.