‘Umudumuz gençlikte’

Milletvekili ve belediye başkanlarının katılımıyla düzenlenen ‘Deneyim Konuşuyor’ programında, Başkan Tugay soruları yanıtladı. Gençleri gördüğünde gelecek için ümitlendiğini ifade eden Tugay “Sizler gibi gençlerin partimiz adına çalıştığını görünce ayrı bir heyecan yaşıyorum. Geleceğe dair ümitli hissediyorum. Partinin kapısından girdiğim ilk günden beri gençlerin geleceğine yönelik daha fazla çalışma yapılması gerektiğini hep söyledim” diye konuştu.

‘Her şeyim Karşıyaka’

Siyasetin insan üzerine kurulu olduğunu söyleyen Başkan Tugay, vizyon kavramına vurgu yaptı, “Siyasetle ilgileniyorsunuz, hepinizin ayrı ayrı siyasi hedefleri var. İhtiyacınız olan en önemli şey ‘vizyon’dur. Vizyon kelimesini iyi düşünmeniz, iyi değerlendirmeniz gerekir. Bizim sadece iyi konuşan değil; iyi düşünen, yüreği cesur, vizyoner olan, ahlaklı ve ilkeli siyasetçilere ihtiyacımız var. Bundan sonrası için benim her şeyim Karşıyaka Belediyesi’dir” dedi.