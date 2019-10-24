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    HaberlerEgeUmudun bestesi
    24.10.2019 - 02:44 |

    Umudun bestesi

    Uluslararası ödüllü çocuk piyanist Nehir Özzengin, 26. Türkiye Bilişim Derneği (TBD)-Halıcı Bilgisayarla Beste Yarışması’nda finale kaldı, “Umuda Haykırış ismini verdiğim bu eserin, zorluk çeken tüm çocuk ve gençlerin duygularını haykırdıkları bir umut bestesi olsun istedim” dedi.

    Umudun bestesi

    Nehir, finale kalan en genç besteci unvanını kazandı.

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