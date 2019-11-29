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    29.11.2019 - 00:09 | | İZMİR DHA

    Umut veren projeler

    Umut veren projeler

    Kadınların yaşam elekleri, KİTVAK’a bağış olacak. Urla’daki engelli gençler de Kızılay’ın desteğiyle defile düzenleyecek.

    İZMİR’de Armağan Portakal ve Benan Bilek’in katkılarıyla 46 gönüllü kadın tarafından üretilen yaşam elekleri, 7 Aralık’ta Kültürpark’ta İzmir Sanat Merkezi’nde sergilenecek. Un eleklerini rengarenk ipliklerle işleyen kadınların emeklerinden elde edilen gelir, KİTVAK’ın ‘Hücresel Tedavi Merkezi’ projesi için bağışlanacak. Yaklaşık 2 milyon liraya mal olan projeye bağışlanacak elekler sayesinde, onkoloji tedavisi gören çocukların dünya standartlarında tedavi hizmetlerine ulaşması mümkün olacak.

    Umut veren projeler

    Kültürpark’ta sergilenecek

    İzmir dışındaki illerden gelen kadınların da katılım gösterdiği atölyelerde, katılımcılar elek üzerine kendi istedikleri resimleri aktarıyor ve farklı işleme tekniklerini bir arada kullanarak eleklerini renklendiriyor. Katılımcıların bazıları kendi evlerini, yaşam alanları resmederken, kimisi de eleğine hayallerini yansıtıyor. 7 Aralık Cumartesi günü saat 17.00’de açılacak sergi, 10 Aralık gününe kadar ziyaret edilebilecek. Geçen yıl ilk kez düzenlenen serginin geliri Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı’na (TÜRGÖK) bağışlanmıştı.

    Urla ilçesinde, topladıkları gazete, naylon, plastik, yumurta kutusu, çuval ve duş perdesi gibi birçok geri dönüşüm malzemesinden kıyafet yapan zihinsel engelli ve otizmli gençler, Kızılay Urla Şubesi’nde bir araya geldi. Gelinlikten yağmurluğa kadar birçok kıyafet tasarlayan gençler, ünlü modacı Hakan Akkaya’nın da desteğiyle bir defile düzenleyecek.

    Umut veren projeler

    Eve mahkum olmasınlar

    Defilenin 7 Aralık’da Urla’daki Hakan Çeken Kültür Merkezi’nde yapılacağını belirten Kızılay Urla Şubesi Başkanı Nurgül Saltık, “Önceki yıllarda da benzer projeler yaptık. Engelli gençlerimizin sosyalleşmesi için, samimi olarak çalışıyoruz. Onlara neler katabiliriz, nasıl faydamız dokunur diye sürekli düşünüyoruz. Onlarla beraber bir koro da oluşturduk ve çeşitli belediyelerin etkinliklerinde, festivallerinde sahne aldık. Böylece, gençlerimizi evlerine mahkum etmiyoruz. Engelli gençlerimizin birlikte bir şeyler üretmesi, bizleri mutlu ettiği kadar kendilerini de mutlu ediyor” dedi.

    Gençler topluyor, anneler dikiyor

    Dikiş ve kesim gibi ince işleri anneler yaparken, gençler daha çok geri dönüşüm malzemelerinin toplanması, bunların depolanması, ütüleme ve kıyafet yapımındaki diğer görevleri yerine getiriyor. Gençler, hem sosyalleşiyor hem de birlikte bir şeyler üretebilmenin mutluluğunu yaşıyor.

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