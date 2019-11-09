‘Umutluyuz, galibiyetle döneceğiz’

Takımın dümenine geçtikten sonra 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alıp, kalesinde yalnız 2 gol gören Tolungüç, “Yeşil kırmızılı armanın bulunduğu her ortamda iddialı ve hedefi olması gerekir. Biz bunun bilincinde hareket eden bir ekibiz. Çatışı altında olduğumuz kulübün büyüklüğünü çok iyi biliyoruz. 7 hafta içinde düşme barajından Play Off yarışının içine girdik. Daha fizik güç ve oyun kalitesi olarak yüzde 60 seviyesindeyiz. Payasspor önünde ilk dış saha galibiyetimizi alıp çıkışımızı sürdürmek istiyoruz” dedi.