Uncubozköy yolları artık daha güvenli

Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Uncubozköy Mahallesi’nde yaklaşık 1 kilometrelik yolda bakım ve onarım çalışması yapıyor. Yunusemre Kültür Parkı’nın arka kısmında bulunan yolu düzenleyen ekipler, sürücülerin rahatlıkla kullanabileceği hale getiriyor. Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Sezon süresince ihtiyaç olan noktalarda yol çalışması devam edecek” dedi.