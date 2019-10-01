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    HaberlerEgeUncubozköy yolları artık daha güvenli
    01.10.2019 - 01:39 |

    Uncubozköy yolları artık daha güvenli

    Uncubozköy yolları artık daha güvenli

    Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Uncubozköy Mahallesi’nde yaklaşık 1 kilometrelik yolda bakım ve onarım çalışması yapıyor. Yunusemre Kültür Parkı’nın arka kısmında bulunan yolu düzenleyen ekipler, sürücülerin rahatlıkla kullanabileceği hale getiriyor. Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Sezon süresince ihtiyaç olan noktalarda yol çalışması devam edecek” dedi.

    Merdiven boşluğuna düşen çocuk hayatını kaybettiGaziantep'in Araban ilçesinde apartmanın merdiven boşluğuna düşen çocuk hayatını kaybetti.
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    30 Eylül 2019 Magazin Haberleri.
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