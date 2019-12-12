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    HaberlerEge Haberleri Üniversite adaylarına ücretsiz deneme sınavı
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    12.12.2019 - 07:50 |

    Üniversite adaylarına ücretsiz deneme sınavı

    Torbalı Belediyesi, üniversiteye hazırlanan öğrenciler için ücretsiz deneme sınavı yapıyor.

    Üniversite adaylarına ücretsiz deneme sınavı

    Torbalı Belediyesi, üniversiteye hazırlanan öğrenciler için ücretsiz deneme sınavı yapıyor. Başkan İsmail Uygur, “Öğrencilerimizden en büyük beklentimiz ülkenin geleceğinde söz sahibi olmaları” dedi. Kayıtların Belediye Kültür Merkezi’nden oluşturulacağı sınav, pazartesi günü Final Kurs Merkezi’nde yapılacak.

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