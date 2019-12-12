Üniversite adaylarına ücretsiz deneme sınavı

Torbalı Belediyesi, üniversiteye hazırlanan öğrenciler için ücretsiz deneme sınavı yapıyor. Başkan İsmail Uygur, “Öğrencilerimizden en büyük beklentimiz ülkenin geleceğinde söz sahibi olmaları” dedi. Kayıtların Belediye Kültür Merkezi’nden oluşturulacağı sınav, pazartesi günü Final Kurs Merkezi’nde yapılacak.