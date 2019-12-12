12.12.2019 - 07:50 |
Üniversite adaylarına ücretsiz deneme sınavı
Torbalı Belediyesi, üniversiteye hazırlanan öğrenciler için ücretsiz deneme sınavı yapıyor.
Torbalı Belediyesi, üniversiteye hazırlanan öğrenciler için ücretsiz deneme sınavı yapıyor. Başkan İsmail Uygur, “Öğrencilerimizden en büyük beklentimiz ülkenin geleceğinde söz sahibi olmaları” dedi. Kayıtların Belediye Kültür Merkezi’nden oluşturulacağı sınav, pazartesi günü Final Kurs Merkezi’nde yapılacak.
ABD yasak dinlemedi! Tehlikeli deneme...ABD Hava Kuvvetleri, Donald Trump yönetiminin yakın zamanda çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması kapsamında yasaklı olan orta menzilli karada konuşlu bir balistik füzeyi denediklerini açıkladı.