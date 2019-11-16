Üniversitesitede karma sergi

Uşak Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun öncülüğünde başlatılan ‘Kaynaktan Sanata’ adlı serginin üçüncüsü, bu yıl ‘I. Uluslararası Zanaattan Sanata Jürili Karma Sergisi’ adıyla uluslararası alana taşındı.

İlk kez 2017’de düzenlenen ve ardından metal, tekstil, ahşap ürünlerin de eklenmesiyle ‘Zanaattan Sanata’ adını alan karma sergi, 20-23 Kasım günleri arasında üniversitenin ev sahipliğinde düzenlenecek.

Küratörlerden Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim görevlileri Gökhan Yıldırım ile Dr. Gülhan Pınarlık, serginin amacının zanaatçılar, sanatçılar, tasarımcılar ve öğrencilerin içindeki bütün tasarımcı gücü fark edip katma değeri yüksek olan ürünleri görünür hale getirmek olduğunu belirtti. Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, kamu kurum ve kuruluşlarının desteğiyle serginin her geçen yıl daha güzel bir yere taşındığını söyledi. Sergi ücretsiz olacak. zanaattansanata.usak.edu.tr